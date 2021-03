Parla Draghi: “Non c’è correlazione tra eventi avversi e vaccini” | VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuna correlazione. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Parlando di quanto accaduto nella giornata di ieri con il ritiro di un lotto di vaccino Astrazeneca. Il capo del governo ha sottolineato come gli scienziati e il parere dell’Aifa abbiano indicato l’assenza di un’evidenza di causa-effetto tra i “casi avversi” segnalati e la somministrazione del farmaco anti-Covid. Mario Draghi su Astrazeneca è molto netto e prova a tranquillizzare gli italiani dopo quanto accaduto giovedì. Draghi su Astrazeneca si affida agli esperti: nessuna correlazione “L’altro impegno che ho preso con i cittadini è quello di dare nuovo vigore alla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segnalazione di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuna. Lo ha detto il Presidente del Consigliondo di quanto accaduto nella giornata di ieri con il ritiro di un lotto di vaccino Astrazeneca. Il capo del governo ha sottolineato come gli scienziati e il parere dell’Aifa abbiano indicato l’assenza di un’evidenza di causa-effetto tra i “casi” segnalati e la somministrazione del farmaco anti-Covid. Mariosu Astrazeneca è molto netto e prova a tranquillizzare gli italiani dopo quanto accaduto giovedì.su Astrazeneca si affida agli esperti: nessuna“L’altro impegno che ho preso con i cittadini è quello di dare nuovo vigore alla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto diAstraZeneca, dopo la segnalazione di ...

Advertising

ilriformista : “A #Zingaretti dico: il vero problema del Pd non è il “poltronismo” ma il giudizio sul governo #Draghi”, parla Clau… - fattoquotidiano : Non parla da quasi 20 giorni. Lo sorvegliano in molti, attenti al minimo segnale, fiduciosi che prima o poi uscirà… - matteosalvinimi : #Salvini: Spiace che il segretario Pd si dimetta perché nel suo partito “si parla solo di poltrone”... La Lega è al… - neXtquotidiano : Parla #Draghi: “Non c’è correlazione tra eventi avversi e vaccini” | VIDEO #AstraZeneca - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Oggi mi è piaciuta la comunicazione di Mario Draghi. Semplice e chiaro ha detto parole di speranza Parla di efficienza… -