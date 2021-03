(Di venerdì 12 marzo 2021) Una delle principali funzioni di uno smartphone è certamente la ricezione dellee la possibilità di rispondere immediatamente. Se si utilizza un cellulare o un tablet, lesi possono leggere con due applicazioni diverse, ma simili. Una è Gmail mentre l'altra è l'app della Posta in cui si possono configurare altri account di posta elettronica. L'app delledipuò essere anche scaricata da Google Play, anche se molti smartphone moderni non hanno un'app di posta dedicata visto che Gmail può gestire tutti gli account di posta. Per gestire tutti gli account di posta in un unico posto in questo articolo vi mostreremo lealternative all'applicazione di Posta predefinita in, diversa a seconda dello smartphone usato (Huawei, ...

pomhey : Migliori Client Email per Android -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori Client

Top Trade

Questi moduli, destinati ai mercati industriali che richiedono un comportamento in tempo reale, sono in grado di assicurareprestazioni e si distinguono per il supporto di reti TSN (Time ......Usare Degoo per memorizzare i propri dati sul cloud è molto semplice grazie anche ai vari... La prima schermata che Degoo presenta è Moments : qui il servizio mostra le fotoselezionate ...Twitter migliora la condivisione delle foto con un nuovo layout per i post e l'opzione per caricare foto in 4K ...Intel celebra 10 anni di Chromebook. Oggi è l'aniversario della partnership fra Intel e Google, la collaborazione per l'ecosistema Chrome.