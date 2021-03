LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: i sei fuggitivi incrementano a 2’30” il vantaggio sul gruppo (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 14.52 Elissonde passa per primo sulla cima della Cote de Gourdon, ultima asperità di giornata. 14.50 In difficoltà il vincitore della seconda tappa Cees Bol, che si trova in coda al gruppo. 14.46 Corridori che stanno affrontando la Cote de Gourdon, ultimo gpm di giornata (terza categoria). 14.44 50 chilometri alla conclusione. vantaggio dei fuggitivi che rimane attorno ai 2’15”. 14.41 Al traguardo volante transita per primo Lutsenko davanti ad Elissonde e Campenaerts. 14.39 Ricordiamo che per un lockdown scattato nella regione di Nizza, è cambiato il tracciato delle ultime due tappe: domani si arriverà a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 14.52 Elissonde passa per primo sulla cima della Cote de Gourdon, ultima asperità di giornata. 14.50 In difficoltà il vincitore della secondaCees Bol, che si trova in coda al. 14.46 Corridori che stanno affrontando la Cote de Gourdon, ultimo gpm di giornata (terza categoria). 14.44 50 chilometri alla conclusione.deiche rimane attorno ai 2’15”. 14.41 Al traguardo volante transita per primo Lutsenko davanti ad Elissonde e Campenaerts. 14.39 Ricordiamo che per un lockdown scattato nella regione di, è cambiato il tracciato delle ultime due tappe: domani si arriverà a ...

