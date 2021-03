LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Verstappen precede Ocon e Giovinazzi, Carlos Sainz è 8° davanti a Hamilton (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 15.54 Carlos Sainz è fuori dalla vettura in attesa di poter tornare in azione. Le modifiche che si stanno apportando alla SF21 richiedono ancora alcuni minuti. 15.51 Esteban Ocon si mette in seconda posizione con le soft in 1:31.626 a 214 millesimi da Max Verstappen. Al momento il francese è l’unico che sta provando le gomme marchiate di rosso. 15.48 Anche Carlos Sainz si ferma ai box. Si lavora sulla sua ala anteriore per il momento. Lo spagnolo dovrebbe tornare in azione a breve, per sfruttare al massimo questo primo giorno di lavoro. Max Verstappen, intanto, procede inesorabile giro dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 15.54è fuori dalla vettura in attesa di poter tornare in azione. Le modifiche che si stanno apportando alla SF21 richiedono ancora alcuni minuti. 15.51 Estebansi mette in seconda posizione con le soft in 1:31.626 a 214 millesimi da Max. Al momento il francese è l’unico che sta provando le gomme marchiate di rosso. 15.48 Anchesi ferma ai box. Si lavora sulla sua ala anteriore per il momento. Lo spagnolo dovrebbe tornare in azione a breve, per sfruttare al massimo questo primo giorno di lavoro. Max, intanto, procede inesorabile giro dopo ...

