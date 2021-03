Lazio in zona rossa da lunedì: la conferma di Zingaretti: 'Varianti del Covid invasive e pericolose' (Di venerdì 12 marzo 2021) Si va verso la zona rossa anche nel Lazio , da lunedì 15 marzo. Lo ha confermato l'ex segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti: ' Anche la nostra Regione da lunedì sarà chiamata a ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Si va verso laanche nel, da15 marzo. Lo hato l'ex segretario del Pd e governatore delNicola: ' Anche la nostra Regione dasarà chiamata a ...

Advertising

fanpage : Lazio in #zonarossa a partire da lunedì - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto e il Lazio 'in bilico' Zaia, siamo sul filo del rasoio. Assessore… - RaiNews : Prima la riunione con gli enti locali, poi alle 11,30 il Consiglio dei ministri per il varo del nuovo decreto anti-… - KingFrankprono : La Lazio vince 3-2 in zona “Caicedo” ma per noi che avevamo 1H non ci fa sognare e prendere la partita! Peccato!… - Desmondo90 : RT @LaNotiziaTweet: Mezza Italia in #zonarossa da lunedì. Sono undici le regioni ad alto rischio. Tra cui #Lombardia, #Lazio e #Veneto. Nov… -