Lazio, i convocati di Inzaghi per il Crotone

Atteso dalla sfida di questo pomeriggio all'Olimpico contro il Crotone, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei biancocelesti convocati: 

Portieri: Alia, Reina, Strakosha
Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu
Centrocampisti: Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira
Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

Foto: Twitter Lazio
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

