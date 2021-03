La Lazio vince (a fatica) contro il Crotone

(Di venerdì 12 marzo 2021)è la partita che ha inaugurato la 27esima giornata del campionato di Serie A. La sfida che si è giocata oggi venerdì 12 marzo allo stadio Olimpico è terminata 3-2. I padroni di casa incassano sicuramente tre punti importanti ma per raggiungere la vittoria hannoto e non poco. La squadra ospite ha dato prova di una buona prestazione rivelandosi insidiosa e mai scontata. Lama hato davvero. Le conferenze stampa diLama perchèin questo modo? Una risposta unica a questa domanda sembra proprio non esserci. Nonostante i biancocelesti portino a casa tre punti importanti per la loro classifica, secondo me c’è poco da ...

La Lazio vince ma perchè fatica in questo modo? Una risposta unica a questa domanda sembra proprio non esserci. Nonostante i biancocelesti portino a casa tre punti importanti per la loro classifica, ...Ho visto un'ottima Lazio, che ha fatto il suo e ha giocato bene a calcio ... Sono errori che possono costare caro, ma alla fine abbiamo vinto e l'importante è questo». CAICEDO – «È importantissimo e ...