Iss: "Rt sale a 1,16. L'epidemia è in espansione" (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Nel periodo 17 febbraio - 2 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02 - 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Nel periodo 17 febbraio - 2 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02 - 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il ...

Advertising

TgLa7 : #Iss, Rt sale a #1,16, epidemia è in epansione. In aumento rispetto alla settimana scorsa - Agenzia_Ansa : FLASH | Iss, Rt sale a 1,16, l'epidemia è in espansione #ANSA - MediasetTgcom24 : Iss: Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione #Coronavirusitalia - an12frnc : RT @TgLa7: #Iss, Rt sale a #1,16, epidemia è in epansione. In aumento rispetto alla settimana scorsa - infoitinterno : Report Iss: Rt sale a 1,16. Salgono i contagi, terapie intensive sopra la soglia critica -