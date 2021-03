Incidente mortale sulla Maremonti | tre mezzi coinvolti e un morto

(Di venerdì 12 marzo 2021)grave che ha coinvolto tre auto, nel siracusano. Per cause ancora da accertare i veicoli si sarebbero scontrati; una di loro, secondo quanto riportato da Siracusaoggi.it, si sarebbe cappottata insieme a un’altra. L’poco dopo le 7.00 del mattino. Coinvolte una Mercedes, una Passat ed una Golf. Una delle vetture è finita capottatasede stradale ed un’altra oltre la stessa strada. Una scena terribile, quella che si è presentata ai primi soccorritori, giunti anche con l’elicottero del 118. Una persona è morta durante il trasporto in ospedale. Condizioni critiche, codice rosso, dopo essere estratto dalle lamiere contorte dell’auto. La vittima aveva 53 anni ed era di Canicattini Bagni. Era alla guida della Golf. Trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

Agenzia ANSA

Siracusa -stradalequesta mattina sulla Maremonti, in contrada Cavadonna. Coinvolti tre veicoli, fra cui una Mercedes Classe E. Una scena terribile si è poresentata ai soccorritori. Si ...Leggi anche L'UDIENZA DI CONVALIDAal Cermone, confermati i domiciliari per l'investitore CRONACAal Cermone, tracce di droga nelle urine dell'investitore CRONACA ...Due persone sono rimaste uccise in un incidente consumatosi lungo la statale 25 del Moncenisio. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Bruzolo, comune in provincia di Torino. Torino, tragedia nel tar ...Incidente stradale mortale questa mattina sulla Maremonti, in contrada Cavadonna. Ancora da definire le dinamiche dell’impatto che ha visto coinvolti tre veicoli. Purtroppo a seguito del violento impa ...