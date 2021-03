I Senatori pretendono la precedenza sul vaccino: 'In Parlamento la possibilità di contagio è molto alta" (Di venerdì 12 marzo 2021) In Italia è palese quanto la campagna vaccinale fatichi a decollare: sono molti gli anziani che aspettano ancora di ricevere la prima dose; nonostante tutto alcuni Senatori hanno chiesto al ministro ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) In Italia è palese quanto la campagna vaccinale fatichi a decollare: sono molti gli anziani che aspettano ancora di ricevere la prima dose; nonostante tutto alcunihanno chiesto al ministro ...

Advertising

globalistIT : - BiwiMobu : RT @sostengo5: Ci sono senatori che pretendono la priorità per il vaccino. Non capisco perché... #ServiDiDraghi #IoStoCoi40 - ricciottil : RT @sostengo5: Ci sono senatori che pretendono la priorità per il vaccino. Non capisco perché... #ServiDiDraghi #IoStoCoi40 - Max291278 : #parlamentari e #senatori e tutti i scendiletto vogliono #vaccinarsi, anzi pretendono di farlo prima degli altri. V… - LuigieLestelle : RT @sostengo5: Ci sono senatori che pretendono la priorità per il vaccino. Non capisco perché... #ServiDiDraghi #IoStoCoi40 -