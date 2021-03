"Ho un'idea su chi è stato?". Trappola doping, Alex Schwazer sgancia la bomba dalla Toffanin: scandalo senza precedenti (Di venerdì 12 marzo 2021) Alex Schwazer è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 13 marzo su Canale 5. Il marciatore altoatesino ha raccontato il suo attuale stato d'animo, dopo che il Tribunale di Bolzano lo ha assolto dalla squalifica per doping del 2016. Gli ultimi quattro anni e mezzo sono stati emotivamente e psicologicamente molto duri per lui, che però non ha mai mollato consapevole di essere assolutamente innocente. E infatti il giudice ha confermato che le provette erano state alterate: ma da chi? “Ho un'idea su chi possa essere stato però bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi i nomi li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi”, ha dichiarato Schwazer che comunque non ha dubbi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021)ospite di Silvianella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 13 marzo su Canale 5. Il marciatore altoatesino ha raccontato il suo attualed'animo, dopo che il Tribunale di Bolzano lo ha assoltosqualifica perdel 2016. Gli ultimi quattro anni e mezzo sono stati emotivamente e psicologicamente molto duri per lui, che però non ha mai mollato consapevole di essere assolutamente innocente. E infatti il giudice ha confermato che le provette erano state alterate: ma da chi? “Ho un'su chi possa essereperò bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi i nomi li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi”, ha dichiaratoche comunque non ha dubbi ...

