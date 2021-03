Harry e Meghan, dopo l’intervista arriva la secca reazione di William (Di venerdì 12 marzo 2021) Imboccato dai giornalisti è stato costretto a rispondere William fratello maggiore di Harry viene citato nell’intervista ormai celebre del fratello e della moglie Meghan rilasciata a Oprah Winfrey. l’intervista, era prevedibile fosse destinata a far discutere: la famiglia reale ha emesso anche un comunicato di risposta sulla questione razzismo chiarendo che la cosa verrà affrontata in forma strettamente privata. Secondo la stampa americana, Kate, invece, avrebbe reagito parlando di malintesi. Una dichiarazione pubblica è poi arrivata dal marito William. Durante un evento ufficiale in una scuola londinese, incalzato dai giornalisti e dalla pressanti domande ha risposto seccamente che la famiglia reale non è razzista. Non solo ha poi detto di non aver ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Imboccato dai giornalisti è stato costretto a risponderefratello maggiore diviene citato nelormai celebre del fratello e della moglierilasciata a Oprah Winfrey., era prevedibile fosse destinata a far discutere: la famiglia reale ha emesso anche un comunicato di risposta sulla questione razzismo chiarendo che la cosa verrà affrontata in forma strettamente privata. Secondo la stampa americana, Kate, invece, avrebbe reagito parlando di malintesi. Una dichiarazione pubblica è poita dal marito. Durante un evento ufficiale in una scuola londinese, incalzato dai giornalisti e dalla pressanti domande ha rispostomente che la famiglia reale non è razzista. Non solo ha poi detto di non aver ...

