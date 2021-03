Hamsik | “Ho rifiutato molte offerte per restare a Napoli il più a lungo possibile”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“nel mio cuore ha un posto speciale perché è la mia seconda casa e con il club ho grandi numeri. Ho cercato diil più a”. Così Marekin un’intervista rilasciata ai microfoni della Tv Svedese ‘Discovery Plus’, l’ex capitano deled attuale calciatore del Goteborg ha parlato della sua esperienza partenopea e di come, nel corso della sua carriera, lo slovacco abbiapiù volte vari club che volevano portarlo via: “Tante volte ho ricevutoper andare via, ma non ci ho mai pensato e sono contento di aver fatto quella scelta. Quando ho raggiunto il suo record di gol con la maglia delci siamo sentiti al telefono, abbiamo parlato e poi ci siamo ...

L'ex capitano del Napoli, Marek, ha rilasciato la sua prima intervista per Discovery Plus Sweden da quando ha firmato per il GoteborgIl Napoli non è più quello di Albiol, Higuain, Reina,, Jorginho. I processi da aprire sono ... Hail PSG per lo stesso motivo. Benitez? Non trovo giusto come ricambio per il Napoli. Lui ...“Napoli nel mio cuore ha un posto speciale perché è la mia seconda casa e con il club ho grandi numeri. Ho cercato di restare il più a lungo possibile”. Così Marek Hamsik in un’intervista rilasciata a ...“Napoli ha un posto speciale nel mio cuore. È la mia seconda casa”. Messaggio firmato Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco ha parlato della sua esperienza in maglia azzurra in un’intervista conces ...