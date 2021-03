Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni: come sta? Caduto sul fuoco (Di venerdì 12 marzo 2021) Paura per Gianni Morandi che ieri si è reso protagonista di un brutto incidente domestico che gli è costato il ricovero d’urgenza in ospedale per via di alcune ustioni riportate. stando a Repubblica.it nell’edizione Bolognese, il cantante è stato trasportato in ambulanza nel pomeriggio di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 marzo 2021) Paura perche ieri si è reso protagonidi un brutto incidente domestico che gli è coto il ricoveroin ospedale per via di alcuneriportate.ndo a Repubblica.it nell’edizione Bolognese, il cantante èto trasportato in ambulanza nel pomeriggio di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

