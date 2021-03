GF Vip 5, è guerra tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: “Che pagliacciata!” (Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato nel programma web “Casa Chi” condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia, Pierpaolo Pretelli si è trovato suo malgrado a dover parlare nuovamente del flirt avuto nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con Elisabetta Gregoraci. Il secondo classificato del reality show ha ribadito di non essere mai stato innamorato dell’ex moglie di Flavio Briatore: per lei provava solo un’infatuazione e quando ha pianto non lo ha fatto perché provava un grande sentimento, ma perché la Gregoraci era stata la persona a lui più vicina per tutta la durata del GF vip 5 fino a quel momento. Ma a far discutere è stata un’altra dichiarazione di Pierpaolo Pretelli, il quale ha affermato che la storia con Elisabetta non è decollata perché lei aveva “una persona fuori ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato nel programma web “Casa Chi” condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia,si è trovato suo malgrado a dover parlare nuovamente del flirt avuto nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con. Il secondo classificato del reality show ha ribadito di non essere mai stato innamorato dell’ex moglie di Flavio Briatore: per lei provava solo un’infatuazione e quando ha pianto non lo ha fatto perché provava un grande sentimento, ma perché laera stata la persona a lui più vicina per tutta la durata del GF vip 5 fino a quel momento. Ma a far discutere è stata un’altra dichiarazione di, il quale ha affermato che la storia connon è decollata perché lei aveva “una persona fuori ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Dayane Mello contro Francesco Oppini: “E’ stato lui a fare una guerra orribile” - filo_78 : Presidente #Mattarella faccia togliere il #coprifuoco: non siamo in guerra, perché giornalisti, vip, benestanti viv… - Blusba : - luci19292172 : @vip_erella Uh, credimi, sono anche peggio Si sa come succede, uno trova il commento lo RT con gli # e viene fuori… - Webgas1 : @Ri_Ghetto In amore e in guerra è tutto lecito....questo però la dice lunga sul 'livello culturale e umano' di NOI… -