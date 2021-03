Ftse Mib e spread poco mossi in chiusura di ottava

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 marzo 2021)di settimana all’insegna della prudenza per le borse europee, ieri rinfrancate dal meeting della Banca Centrale Europea e dal via libera al piano di stimoli elaborato dall’amministrazione Biden. Sul paniere principale di Piazza Affari, che ha terminatomosso a 24.113,22 (-0,03%), spicca la performance delle azioni Telecom Italia, salite nell’ultima seduta dell’del 3,26%. Nel confermare la valutazione “buy”, gli analisti di BofA Securities hanno incrementato il prezzo obiettivo da 0,85 a 0,92 euro. “Underperform” invece confermato per Diasorin (-3,26%) da parte di Jefferies con target di prezzo in riduzione da 130 a 120 euro e promozione da “hold” a “buy” per Danieli (+7,22%) da parte di Equita. Nel comparto bancario denaro anche su UniCredit e Intesa Sanpaolo (+1,32 e +0,62%). Su quest’ultima, l’agenzia S&P ...