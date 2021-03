Draghi: “Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il proprio turno” (Di venerdì 12 marzo 2021) Vaccino Covid, Draghi parla oggi durante la visita all’hub di Fiumicino: il discorso del premier sul nuovo piano vaccinale Il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi ha lanciato il nuovo piano vaccinale anti-Covid per l’Italia nel corso della visita all’hub vaccinale di Fiumicino. Il premier ha affrontato anche il caso AstraZeneca, dopo il ritiro precauzionale di un lotto. L’ex presidente della Bce ha illustrato la strategia vaccinale rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi di vaccino da parte delle aziende farmaceutiche, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni. Cosa ha detto Draghi oggi: il discorso del premier sulle Nuove misure, gli aiuti e il piano vaccinale “È la mia prima visita in un sito vaccinale, una bella visita. Questi ragazzi e ragazze che lavorano come volontari hanno reso ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Vaccino Covid,parla oggi durante la visita all’hub di Fiumicino: il discorso del premier sul nuovo piano vaccinale Il presidente del Consiglio Mariooggi ha lanciato il nuovo piano vaccinale anti-Covid per l’Italia nel corso della visita all’hub vaccinale di Fiumicino. Il premier ha affrontato anche il caso AstraZeneca, dopo il ritiro precauzionale di un lotto. L’ex presidente della Bce ha illustrato la strategia vaccinale rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi di vaccino da parte delle aziende farmaceutiche, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni. Cosa ha dettooggi: il discorso del premier sullemisure, gli aiuti e il piano vaccinale “È la mia prima visita in un sito vaccinale, una bella visita. Questi ragazzi e ragazze che lavorano come volontari hanno reso ...

