Covid: Gb, decessi in calo, oltre 23,3 mln di vaccinati con prima dose (Di venerdì 12 marzo 2021) Londra, 12 mar. (Adnkronos) - Le autorità britanniche riferiscono che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 175 nuovi decessi da Covid-19 tra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti la morte. Il dato sui decessi indica un calo del 35,4% nel raffronto tra gli ultimi sette giorni e i sette giorni precedenti. Il totale delle vittime britanniche sale a 125.343. I nuovi contagi accertati sono stati invece 6.609, a fronte di 1.614.145 test effettuati. Nel raffronto tra i contagi degli ultimi sette giorni e la settimana precedente, il calo è del 7,3%. Il totale dei contagi accertati dall'inizio della pandemia è 4.248.286. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono ora 23.314.525 le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, con 1.445.078 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Londra, 12 mar. (Adnkronos) - Le autorità britanniche riferiscono che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 175 nuovida-19 tra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti la morte. Il dato suiindica undel 35,4% nel raffronto tra gli ultimi sette giorni e i sette giorni precedenti. Il totale delle vittime britanniche sale a 125.343. I nuovi contagi accertati sono stati invece 6.609, a fronte di 1.614.145 test effettuati. Nel raffronto tra i contagi degli ultimi sette giorni e la settimana precedente, ilè del 7,3%. Il totale dei contagi accertati dall'inizio della pandemia è 4.248.286. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono ora 23.314.525 le persone che hanno ricevuto ladel vaccino, con 1.445.078 ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - fattoquotidiano : Istat-Iss: “Con il Covid in 10 mesi 108mila morti in più rispetto alla media. In Italia 746mila decessi, mai così t… - MediasetTgcom24 : Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - AquileDel : RT @italianfirst2: Dunque osserviamo che: si muore a 40 anni appena dopo la vaccinazione anticovid e: “però non c’è nesso” ...mentre c’è fo… - adolar41744618 : RT @italianfirst2: Dunque osserviamo che: si muore a 40 anni appena dopo la vaccinazione anticovid e: “però non c’è nesso” ...mentre c’è fo… -