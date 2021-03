Con o senza Ibra? Per il Milan è (quasi) uguale: 42 punti in entrambi i casi (Di venerdì 12 marzo 2021) La torta è divisa quasi esattamente a metà e quindi genera legittime riflessioni. Ibra o non Ibra? Il problema in realtà parrebbe non esserci, perché il Milan sta continuando a confermare di saper ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) La torta è divisaesattamente a metà e quindi genera legittime riflessioni.o non? Il problema in realtà parrebbe non esserci, perché ilsta continuando a confermare di saper ...

Advertising

RobertoBurioni : Israele: con il vaccino (terza ondata) e senza vaccino. Stanno riaprendo tutto. E noi? Da @segal_eran - RobertoBurioni : Appello per milanesi vaccinati per cena senza mascherina e con abbracci. Si ritorna (lentamente, in Italia) alla no… - LucasLeiva87 : Orgoglioso di fare parte di questo momento con te @ciroimmobile . Dietro questa scarpa sicuramente ci saranno tante… - giul9801 : @ilgiornale L'opposizione della Meloni è talmente responsabile da risultare inesistente. In tempi diversi, con la c… - alone73x1 : RT @salutiawilli: “È difficile essere una donna, pensò. Ami il tuo bambino con tutto il tuo cuore e la tua anima, e poi un giorno se ne va… -