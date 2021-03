Con l’Rt in continuo aumento | e le varianti in espansione | era inevitabile la ‘retrocessione’ in zona rossa

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 marzo 2021) Quello che veramente lascia interdetti, è che ci sono persone in Italia, che sembrano davvero vivere fuori dal mondo. Le stesse che tra un sugo ed un arrosto, piuttosto che fra una chiacchiera al bar o la ‘corsetta’ al parco, continuano ad accanirsi contro chissà chi, gridando al complottismo. Ma i numeri sono matematica, non si sfugge. Se da una parte quanto fatto fino ad oggi non è bastato, e ci si è ostinati a voler tenere le scuole in presenza (che oggi con lesono diventate serbatoi di contagio per le famiglie), c’è però da puntare il dito anche contro quanti hanno ‘serenamente’ disobbedito alle misure, continuando a fare come meglio credevano. Soprattutto quei giovani, ignoranti e spavaldi i quali, come non avessero famiglie serie alle spalle in grado di ‘tenerli a bada’, hanno continuato ad uscire ed assembrarsi, riportando a casa il virus. Ecco perché, ...