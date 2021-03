Comune di Catania, a giudizio Bianco e assessori per buco di bilancio (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Gup Pietrò Currò ha rinviato a giudizio l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco, la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l’allora collegio dei revisori di conti nell’ambito del procedimento per il buco di bilancio del Comune del capoluogo etneo, che è in dissesto finanziario. Sono complessivamente 29 le persone Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Gup Pietrò Currò ha rinviato al’ex sindaco diEnzo, la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l’allora collegio dei revisori di conti nell’ambito del procedimento per ildideldel capoluogo etneo, che è in dissesto finanziario. Sono complessivamente 29 le persone

