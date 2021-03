Calcio: Inter, perfettamente riuscito intervento a Vidal (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Nella mattinata di oggi il centrocampista dell’Inter “Arturo Vidal è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a Intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro.L’Intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa, spiega il club nerazzurro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Nella mattinata di oggi il centrocampista dell’“Arturoè stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, avento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro.L’vento è. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa, spiega il club nerazzurro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

