Bareggio | tagliati settanta alberi Protestano i cittadini | Quelle piante erano sane

(Di venerdì 12 marzo 2021)(Milano) - Una settantina didi circa 30 anni di età sono stati abbattuti in via Falcone a. A dicembre il Comune ha affidato l'appalto per gli interventi di potatura e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bareggio tagliati

IL GIORNO

(Milano) - Una settantina di alberi di circa 30 anni di età sono stati abbattuti in via Falcone a. A dicembre il Comune ha affidato l'appalto per gli interventi di potatura e abbattimento sul territorio comunale di alcuni alberi per un importo di 78.000 euro: 68 piante tra cui i 36 pioppi ...... occorre invece tenere a mente che nella realizzazione del farmaco sono statimolti ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA , Salute. PARCHI CHIUSI PER RIPRISTINARE LA ...Bareggio (Milano) - Una settantina di alberi di circa 30 anni di età sono stati abbattuti in via Falcone a Bareggio. A dicembre il Comune ha affidato l’appalto per gli interventi di potatura e abbatti ...Il giorno dell'ultimo compleanno, il secondo, di Edith Anzaghi, i pozzi erano già avvelenati. Le denunce incrociate già accumulate, il fascicolo del pm pavese Giuliana Rizza già ricco di atti. Quando ...