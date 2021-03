Advertising

TuttoAndroid : Vodafone tenta alcuni ex clienti con questa offerta winback -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone tenta

TuttoAndroid.net

C'è ancora tempo per attivare ho. 7,99 100 Giga : ho. Mobile ha deciso infatti di prorogare la commercializzazione dell'offerta con la quale l'operatore virtuale diintende provare a sottrarre clienti a Iliad , Fastweb e altri MVNO. La tariffa operator attack ha un prezzo di 7,99 euro al mese e può essere attivata esclusivamente nei rivenditori aderenti ...di riportare in casa alcuni suoi ex clienti. Come? Proponendo una promo speciale a cui è difficile resistere.Offerta Vodafone marzo 2021: 50GB e non solo vi aspettano ad un prezzo stracciato. Vodafone Special Unlimited Edition al costo irrisorio di 7 euro mensili con Smart Pay o credito ...