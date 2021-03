Un parlamento tutto d'oro (Di giovedì 11 marzo 2021) La più grande istituzione della Ue anche in tempi di pandemia non conosce l'espressione «spending review». Il suo bilancio 2021 sfonderà i 2 miliardi di euro. Con spese, in molti casi, imbarazzanti. Dev'essere proprio estenuante lavorare al parlamento europeo se soltanto per «missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro», e dunque le tre sedi di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, sono state previste per il 2021 spese per 28,5 milioni di euro. Nulla in confronto ai 67,5 milioni destinati agli europarlamentari per coprire le «spese di viaggio e di soggiorno per le missioni da e per le sedi di lavoro e per altre missioni». Benvenuti nel fantastico mondo dorato dell'Europarlamento. Panorama ha consultato i dettagliati bilanci di previsione di quest'anno. Le uscite sono da capogiro: oltre 2 miliardi di euro (per la precisione ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) La più grande istituzione della Ue anche in tempi di pandemia non conosce l'espressione «spending review». Il suo bilancio 2021 sfonderà i 2 miliardi di euro. Con spese, in molti casi, imbarazzanti. Dev'essere proprio estenuante lavorare aleuropeo se soltanto per «missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro», e dunque le tre sedi di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, sono state previste per il 2021 spese per 28,5 milioni di euro. Nulla in confronto ai 67,5 milioni destinati agli europarlamentari per coprire le «spese di viaggio e di soggiorno per le missioni da e per le sedi di lavoro e per altre missioni». Benvenuti nel fantastico mondo dorato dell'Euro. Panorama ha consultato i dettagliati bilanci di previsione di quest'anno. Le uscite sono da capogiro: oltre 2 miliardi di euro (per la precisione ...

