Traffico Roma del 11-03-2021 ore 15:30 (Di giovedì 11 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione prudenza lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare dove a causa di un incidente sono possibili maggiori e rallentamenti tra la Tiburtina e le bivio con la A24 sempre in interna difficoltà per la stessa causa anche nell'area nord del gra tra Cassia bis e Salaria circolazione intensa su via del Foro Italico ma senza ulteriori disagi tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni all'altezza del quartiere Parioli prestare attenzione su via Maresciallo pilsudski Perché a causa di un incidente sono possibili rallentamenti vicino via guidubaldo del Monte prudenza per la stessa causa su via Ostiense in prossimità di via Pavullo nel Frignano un terzo incidente su via Gregorio VII vicino via ormisda proseguono i lavori sulla viadotto della Magliana chiuso in direzione dell'Euro tra l'uscita ...

