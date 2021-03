Toti a La7: “Da Draghi ci aspettavamo inversione di rotta, ma non vedo discontinuità. Abbiamo dpcm anticipati ai giornali come con Conte” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Dal Governo Draghi noi ci aspettavamo un cambiamento di rotta, se poi Abbiamo i dpcm come Conte, anticipati alla stampa quotidiana come succede da ieri per la Conferenza delle Regioni di oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di “Cambiamo!”, Giovanni Toti su La 7. “Per quel che dirà Draghi domani Abbiamo già praticamente fatto la riunione – ha aggiunto – Sappiamo che chiuderemo a Pasqua, sappiamo delle zone rosse, francamente la discontinuità non la vedo: do il beneficio a Draghi che è arrivato da dieci giorni, ma per quanto sia capace, bravo e autorevole, dovrà prendere Contezza del mondo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Dal Governonoi ciun cambiamento di, se poialla stampa quotidianasuccede da ieri per la Conferenza delle Regioni di oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di “Cambiamo!”, Giovannisu La 7. “Per quel che diràdomanigià praticamente fatto la riunione – ha aggiunto – Sappiamo che chiuderemo a Pasqua, sappiamo delle zone rosse, francamente lanon la: do il beneficio ache è arrivato da dieci giorni, ma per quanto sia capace, bravo e autorevole, dovrà prenderezza del mondo che ...

