Test Qatar, i primi passi dei “rookie” nella MotoGP (Di giovedì 11 marzo 2021) Con i Test del Qatar l’avventura in MotoGP di Enea Bastianini, Jorge Martin e Luca Marini è ufficialmente partita. Il lavoro è appena iniziato, ma i tre rookie della classe regina -oggi al loro quinto giorno di Test a Losail- stanno iniziando a prendere la giusta confidenza in vista dell’inizio del Mondiale 2021. Scopriamo insieme come si stanno comportando queste tre giovani promesse e le loro sensazioni, emozioni e difficoltà nel debutto in MotoGP. Bastianini il più veloce: “Ho scoperto il 20% del potenziale” Fino ad ora Enea Bastianini si è dimostrato il più veloce tra i nuovi approdati in MotoGP. Con il tempo di 1:54.738 nella giornata di ieri, il pilota del team Ducati Esponsorama Avintia è stato l’unico, tra i debuttanti, a scendere sotto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Con idell’avventura indi Enea Bastianini, Jorge Martin e Luca Marini è ufficialmente partita. Il lavoro è appena iniziato, ma i tredella classe regina -oggi al loro quinto giorno dia Losail- stanno iniziando a prendere la giusta confidenza in vista dell’inizio del Mondiale 2021. Scopriamo insieme come si stanno comportando queste tre giovani promesse e le loro sensazioni, emozioni e difficoltà nel debutto in. Bastianini il più veloce: “Ho scoperto il 20% del potenziale” Fino ad ora Enea Bastianini si è dimostrato il più veloce tra i nuovi approdati in. Con il tempo di 1:54.738giornata di ieri, il pilota del team Ducati Esponsorama Avintia è stato l’unico, tra i debuttanti, a scendere sotto ...

