Tabellone Atp Doha 2021 | riecco Federer | Thiem numero 1 Presente Sonego

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Rogertornerà a incantare sui campi da gioco e usufruirà di un bye al primo turno, come seconda testa di serie del torneo. Dominicrappresenta invece la prima testa di serie, così come Andrey Rublev la terza.anche l’italiano Lorenzo, il quale dovrà vedersela con Taylor Fritz all’esordio. Di seguito tutti gli accoppimenti, aggiornati gradualmente.PRINCIPALE ATP 250QUARTI DI FINALE (1)vs (5) Bautista Agut (3) Rublev b. Fucsovics ritiro Fritz vs (4) Shapovalov Basilashvili vs (2)SECONDO TURNO (1)b. ...