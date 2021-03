Roma - Shakhtar Donetsk diretta ore 21 | Mkhitaryan centravanti Pedro e Pellegrini sulla trequarti

Advertising

SkySport : ??'CONTINUARE A VINCERE' ??? ROMA ?? SHAKHTAR ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague… - ilRomanistaweb : 'Con Fonseca ottimo rapporto, lo Shakhtar ha esperienza. La squadra arriva bene a questa sfida. La presenza dei Fri… - delinquentweet : E andiamo sotto con il secondo giro di partite degli ottavi di finale di #EuropaLeague: ????Granada-Molde???? ????Olympi… - RomaRadio : Alle 21 il fischio d’inizio di Roma-Shakhtar, andata degli ottavi di Europa League ?? ? Seguila con la radiocronaca… - sportli26181512 : Tiago Pinto: “Con i Friedkin lavoriamo per il futuro della #Roma”: Le parole del general manager giallorosso a poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shakhtar

Laaffronta loDonetsk per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro la sua ex squadra, Fonseca lancia Mkhitaryan centravanti con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. Diawara ...Leonardo Spinazzola, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo: le ...L’Europa League continua anche senza il Napoli e con delle italiane ancora in ballo. Il Milan è impegnato all’Old Trafford contro lo United mentre la Roma a breve sarà impegnata contro lo Shakhtar Don ...La Roma affronta lo Shakhtar Donetsk per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro la sua ex squadra, Fonseca lancia Mkhitaryan centravanti con Pellegrini e Pedro alle sue spalle.