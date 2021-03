Rapinarono rider a Napoli | banda aveva rubato prima un altro scooter

(Di giovedì 11 marzo 2021) NAPOLI – Due ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile di Napoli nei confronti di tre minorenni e di due giovani di 20 e 21 anni. Sono tutti accusati di rapina aggravata. Si tratta della banda che mise a segno una rapina ai danni di un rider in Calata Capodichino avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 gennaio. Dalle indagini è emerso che i cinque, circa un’ora prima di rapinare il rider, avevano commesso un altro reato, rubando uno scooter in via Giovanni Pascoli a Casoria. Proprio quel motorino sarebbe stato utilizzato per commettere la rapina ai danni del rider.

Il passato e il presente di Giannie picchiarono ilGianni , i 4 minorenni restano in carcere. Il Tribunale del Riesame dei Minori di Napoli ha convalidato la misura cautelare in carcere per i quattro minorenni ...Restano in carcere Michele Spinelli e Vincenzo Zimbetti, i due ventenni che nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a Capidichino, picchiarono edel ciclomotore ilGianni Lanciato insieme con quattro complici minorenni . Lo ha deciso il gup Enrico Campoli al termine dell'udienza di convalida. La decisione per i quattro ...