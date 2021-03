Quartararo vs Vinales | la guerra fratricida può cominciare

(Di giovedì 11 marzo 2021) Fabioe Maverickquest’anno condivideranno il box del team ufficiale Yamaha. Dall’esterno pare che i rapporti tra i due siano buoni, e che ci sia voglia di collaborare. Ma per quanto tempo ancora durerà l’idillio? E’ una domanda che cominciano a porsi in tanti. In Qatar, nel corso della seconda e della terza giornata dei test ufficiali, tra domenica scorsa e ieri, il primo segnale è arrivato dal cronometro. “El Diablo” ha primeggiato domenica, per poi essere battuto di un soffio da Jack Miller il mercoledì. Maverick è più staccato, ma solo perché si è concentrato più sul passo gara. Ma non è rimasto indifferente al “messaggio” del nizzardo. Cosa gli ha voluto dire? E cosa accadrà tra i due? Vale la pena di approfondire l’argomento. Test Losail: acuto dinel day 3 Test Qatar, day 3: oltre ogni ...

Fabio Quartararo e Maverick Vinales quest'anno condivideranno il box del team ufficiale Yamaha. Dall'esterno pare che i rapporti tra i due siano buoni, e che ci sia voglia di collaborare. Ma per ...Aggiornamenti da Losail per la sessione collettiva di prove con la moto di Borgo Panigale da record, sia sul giro, sia nella velocità massima ...