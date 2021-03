Puntare sul “fill and finish”: così l’Italia potrebbe ottenere più vaccini (Di giovedì 11 marzo 2021) L’obiettivo principale è piuttosto chiaro: recuperare, preferibilmente in fretta, il più alto numero possibile di vaccini. l’Italia si trova a metà del guado, in parte preoccupata per la tanto incombente quanto annunciata prossima ondata di Covid-19, e in parte in ansia per una campagna di immunizzazione ancora troppo lenta. Di questo passo, ragionano gli esperti, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 marzo 2021) L’obiettivo principale è piuttosto chiaro: recuperare, preferibilmente in fretta, il più alto numero possibile disi trova a metà del guado, in parte preoccupata per la tanto incombente quanto annunciata prossima ondata di Covid-19, e in parte in ansia per una campagna di immunizzazione ancora troppo lenta. Di questo passo, ragionano gli esperti, InsideOver.

Advertising

PompiliStefania : Grazie a @silvia_sb_ per questo stimolante confronto sulla #genderequity sul @FinancialTimes. Bisogna fare rete e… - PatriziaF68 : RT @rivistailmulino: Si può immaginare un piano di rilancio dell'Italia a partire dai fondi europei senza puntare sul Mezzogiorno? No, se s… - DonatoSaliola : RT @rivistailmulino: Si può immaginare un piano di rilancio dell'Italia a partire dai fondi europei senza puntare sul Mezzogiorno? No, se s… - UnBabbo : Ho provato a convincere mia moglie che finché i bimbi sono in età prescolare, invece di insegnare loro a contare co… - Maestry_ : @due7due Salire sul treno dei vincenti è parte di una cultura di vigliacchi, basta guardare la storia. Purtroppo qu… -