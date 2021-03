Prima ondata Covid, minacciato Mattarella: la situazione (Di giovedì 11 marzo 2021) Minacce e insulti sui social colpiscono anche la massima carica dello Stato: denunciati dopo le offese rivolte al presidente Mattarella. Minacce e insulti al presidente Mattarella: due persone denunciate su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Minacce e insulti sui social colpiscono anche la massima carica dello Stato: denunciati dopo le offese rivolte al presidente. Minacce e insulti al presidente: due persone denunciate su Notizie.it.

Advertising

TgLa7 : #Covid: Ausl Bologna, per ricoveri peggio della prima ondata. In terapie intensive e subintensive quasi 200 persone - AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - fattoquotidiano : Bonus baby sitter, i lavoratori essenziali devono attendere ancora. “Durante la prima ondata servito soprattutto pe… - pigriziamoratti : @vieniasalvarmi Anche perché ne parlai con una mia conoscente durante la prima ondata, che si era ritrovata senza l… - Fedex546 : RT @ilpresidenthe: #VaccinoAiGiornalisti perchè hanno inventato la seconda e la terza ondata. Forse anche la prima -