Advertising

zazoomblog : Pedro: Felice della Roma. Shakhtar squadra forte ma noi vogliamo i quarti - #Pedro: #Felice #della #Roma. - sportli26181512 : Pedro: “Felice della Roma. Shakhtar squadra forte ma noi vogliamo i quarti”: L'attaccante spagnolo: 'Mi sto adattan… - lunaticdreamer_ : Sto pensando a Giulia che la mattina salta sulle sedie per mostrare a Pedro quanto sia felice #prelemi - helena04793298 : Bhe devo dire che Pedro era proprio felice e appagato in quella storia ????capite a me #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Felice

ha rilasciato alcune dichiarazioni a Diario de Avisos sulla sua prima stagione in giallorosso: "Sono molto contento a Roma sia a livello di squadra che a livello personale - ha dichiarato l'...In attacco, ballottaggio Mkhitaryan - Mayoral cone Pellegrini alle spalle del centravanti. E ... Mi rendefarne parte". Parole che fanno piacere anche ai piani alti del club, così come ...ROMA - Vigilia di Europa League, la Roma domani sera all'Olimpico sfiderà lo Shakhtar per gli ottavi della competizione europea. Questo pomeriggio Lorenzo Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa ...NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! La conferenza stampa di Fonseca Paulo Fonseca ha presentato il match dell’Olimpico c ...