Pd | Zingaretti | ' lavorio distruttivo e polemiche pubbliche | non si poteva andare avanti così' 2

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamo contribuire e sostenere il Governo Draghi, ricostruire una nostra visione e progetto comune in un mondo totalmente cambiato riaprire una grande discussione con un congresso politico possibile grazie alle modifiche che abbiamo apportato allo statuto occorre scommettere sul Pd, un partito di donne e di uomini, suscitare orgoglio rilanciando il suo ruolo nella democrazia italiana, pensare e radicare la nostra forza nei territori, rilanciare una prospettiva politica adeguata per governare, arginare e battere le destre". "Va aperta una stagione nuova per affermare e costruire un modello di sviluppo radicalmente diverso fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale, per creare lavoro, lottare contro le disuguaglianze, spingere per una crescita inclusiva, rispettosa della Terra in cui viviamo e che utilizzi al servizio della persona le incredibili opportunità ...

Il loro obiettivo è quello di consolidare attorno all'ex premier la stessa maggioranza che sosteneva Nicolaed emarginare così gli ex renziani. Del resto, l'uscita di scena del presidente ......di Nicola- ha proseguito il consigliere dem - , che ha lavorato per la coesione e l'unità, sacrificando una leadership più forte e spavalda, e si vede messo in discussione dal..."Va aperta una stagione nuova per affermare e costruire un modello di sviluppo radicalmente diverso fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale, per creare lavoro, lottare contro le ...“Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della no ...