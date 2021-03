Pd, Letta rientrato a Roma. ZIngaretti: è lui la soluzione più forte per rilancio sfida (Di giovedì 11 marzo 2021) "Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) "Ora sono convinto che lapiùed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per undella ...

Advertising

alfdicar : @freeskipperIT @lefrasidiosho Ok, però facciamo un minimo sforzo di onestà intellettuale: a) Letta andando via diss… - ildalca : RT @Zeta_Luiss: Le 48 ore per riflettere stanno per scadere, l'ex premier è rientrato a Roma. @EnricoLetta si prepara a guidare il Pd: l'en… - JacopoVergari : RT @Zeta_Luiss: Le 48 ore per riflettere stanno per scadere, l'ex premier è rientrato a Roma. @EnricoLetta si prepara a guidare il Pd: l'en… - MaricaGusmitta : RT @Zeta_Luiss: Le 48 ore per riflettere stanno per scadere, l'ex premier è rientrato a Roma. @EnricoLetta si prepara a guidare il Pd: l'en… - Zeta_Luiss : Le 48 ore per riflettere stanno per scadere, l'ex premier è rientrato a Roma. @EnricoLetta si prepara a guidare il… -