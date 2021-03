Pd, accordo Letta-Zingaretti: “Sì al Congresso ma non sul leader. E avanti col M5S” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex premier Enrico Letta si è dato 48 ore di tempo per decidere se accettare la proposta che le correnti di maggioranza del Pd gli hanno offerto: assumere l’incarico al vertice della segreteria al posto del dimissionario Zingaretti per guidare il partito, alle prese con una complicata maggioranza di governo, polemiche interne e le amministrative in programma a settembre. Due giorni di tempo, ma Enrico Letta avrebbe già deciso. Secondo alcuni retroscena ci sarebbe stato un lungo colloquio tra l’ex primo ministro e Nicola Zingaretti, un passaggio di testimone in cui i due hanno verificato la sintonia su una linea comune: l’alleanza con il M5S nella partita elettorale autunnale e la candidatura dell’ex ministro Roberto Gualtieri a Roma, unica città in cui le due ex forze di maggioranza non correrebbero insieme. Poi, il ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex premier Enricosi è dato 48 ore di tempo per decidere se accettare la proposta che le correnti di maggioranza del Pd gli hanno offerto: assumere l’incarico al vertice della segreteria al posto del dimissionarioper guidare il partito, alle prese con una complicata maggioranza di governo, polemiche interne e le amministrative in programma a settembre. Due giorni di tempo, ma Enricoavrebbe già deciso. Secondo alcuni retroscena ci sarebbe stato un lungo colloquio tra l’ex primo ministro e Nicola, un passaggio di testimone in cui i due hanno verificato la sintonia su una linea comune: l’alleanza con il M5S nella partita elettorale autunnale e la candidatura dell’ex ministro Roberto Gualtieri a Roma, unica città in cui le due ex forze di maggioranza non correrebbero insieme. Poi, il ...

