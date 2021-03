“Non ti devi permettere!”. L’Isola dei Famosi parte in rissa. Ancora lei. È successo tutto in aereo (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci siamo, anzi, manca poco ma praticamente lo show è già in atto! Parliamo delL’Isola dei Famosi. Come sapete i naufraghi durante tutto il tragitto Italia-Honduras e durante il periodo di isolamento e addestramento si possono conoscere bene… senza essere ripresi dalle telecamere. In questa fase, infatti, i vip si annusano, scattano le prime amicizie e le prime alleanze ed anche, come in questo caso, i primi litigi. Da quello che dice DavideMaggio.it, in quel di Milano, in occasione della partenza per l’Honduras, Daniela Martani e Vera Gemma avrebbero violentemente litigato a causa di una pelliccia che l’attrice aveva indosso. Sintetica, ma che la Martani credeva fosse vera. “ Vera Gemma sarebbe stata rimproverata al loro primo incontro perché aveva una pelliccia” – si legge su DM – “Daniela, da anni animalista (ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci siamo, anzi, manca poco ma praticamente lo show è già in atto! Parliamo deldei. Come sapete i naufraghi duranteil tragitto Italia-Honduras e durante il periodo di isolamento e addestramento si possono conoscere bene… senza essere ripresi dalle telecamere. In questa fase, infatti, i vip si annusano, scattano le prime amicizie e le prime alleanze ed anche, come in questo caso, i primi litigi. Da quello che dice DavideMaggio.it, in quel di Milano, in occasione dellanza per l’Honduras, Daniela Martani e Vera Gemma avrebbero violentemente litigato a causa di una pelliccia che l’attrice aveva indosso. Sintetica, ma che la Martani credeva fosse vera. “ Vera Gemma sarebbe stata rimproverata al loro primo incontro perché aveva una pelliccia” – si legge su DM – “Daniela, da anni animalista (ai ...

Advertising

borghi_claudio : @cris_cersei Cara mia, non so cosa credete voi che sia la situazione ma io è da marzo che mi sono fatto un'idea… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 Boh, gli stati uniti chiedono la quarantena quindi io non potrei andare. Se il prezzo per evitare la qu… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 Boh. Che c'entra? Non è che fanno entrare nell'aereo i vaccinati. Devi fare un tampone. Sei negativo al… - estreghetto : secondo me non sono fatto per fidanzarmi perché qui le persone nelle relazioni sono tutte tossiche roba che se nell… - ScutoElisa : RT @103puntifelici: 'Devi avere un cuore grande quanto il sentimento di Tommaso per saper gestire questa situazione delicata' Esattamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Non devi GRAZIE LOU OTTENS / L'inventore della musicassetta ci regalò una vita migliore ...ecco raccolte di dozz ine di dischi che non potevamo portarci in giro. "Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri. Devi ...

Simona Izzo vs Roberta Bruzzone "Vai a Ballando!"/ La criminologa: "Sei una cafona" Sei tu che dovresti forse non andare negli show tesoro, io parlo. Perdonami allora perchè tu vai a Ballando con le stelle? Me lo devi spiegare, no spiegami perchè una criminologa va a Ballando con le ...

"Tribunale, caro Gaffeo Non devi piegarti a Roma" il Resto del Carlino L'immigrazione aumenterà e Europa non sa fronteggiarla. Il monito dello scrittore algerino Sensal AGI - L'Europa è in declino e non è in grado di controllare l'immigrazione, destinata ad aumentare, né di far fronte all'islamismo, che si rafforza sempre di più. Questo il quadro tracciato dallo scri ...

Premier: "Sforzo per mettere in sicurezza l'Italia" Riunito con il governo per modificare le misure restrittive, Draghi avrebbe invitato a compiere un ultimo sforzo per mettere in sicurezza l'Italia.

...ecco raccolte di dozz ine di dischi chepotevamo portarci in giro. "Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri....Sei tu che dovresti forseandare negli show tesoro, io parlo. Perdonami allora perchè tu vai a Ballando con le stelle? Me lospiegare, no spiegami perchè una criminologa va a Ballando con le ...AGI - L'Europa è in declino e non è in grado di controllare l'immigrazione, destinata ad aumentare, né di far fronte all'islamismo, che si rafforza sempre di più. Questo il quadro tracciato dallo scri ...Riunito con il governo per modificare le misure restrittive, Draghi avrebbe invitato a compiere un ultimo sforzo per mettere in sicurezza l'Italia.