Minacce di morte via social a Mattarella

ROMA – Insulti, minacce e auguri di morte via social al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo è stata aperta un'indagine e sono in corso perquisizioni disposte dalla Procura di Roma.

Ettore_Rosato : Solidarietà a @matteorenzi per questo gravissimo e vile atto di intimidazione. La politica è libertà d’espressione,… - CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: La #DIGOS sta operando perquisizioni in varie città italiane nell'ambito di una inchiesta della Procura di #Roma su pes… - Agenzia_Dire : Minacce di morte a #mattarella, perquisizioni in corso. - sakurukie : @KatyKpopper Avoja HAHAHAHHA È LUI CHD CHIEDE LE MINACCE DI MORTE DALLE ANTIS O CHE DECIDE DI FINIRE LA SUA CARRIER… - miriucciaserax : @cromo___ @LucioMM1 @Graficnovel @lauraboldrini @pdnetwork In realtà il web ci traccia già e i dati glieli diamo no… -