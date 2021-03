Milan, Maldini: “Ibrahimovic grande risorsa, ma nessun giocatore è sopra al club” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ibrahimovic è uno di quei giocatori che lasciano un segno, è una risorsa enorme per il Milan. Ma il Milan rimane sopra ogni giocatore, la verità è che il club è al di sopra di chiunque perché i giocatori passano e il club resta”. Lo ha dichiarato il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, parlando di Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista al mensile So Foot. “Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso di altri e Zlatan ne fa parte – ha proseguito Maldini – E’ un motivatore e in sé un personaggio che può sembrare difficile da gestire, ma per chi sa sfruttarne tutte le sue qualità è una risorsa enorme. Il club è al di ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “è uno di quei giocatori che lasciano un segno, è unaenorme per il. Ma ilrimaneogni, la verità è che ilè al didi chiunque perché i giocatori passano e ilresta”. Lo ha dichiarato il direttore tecnico del, Paolo, parlando di Zlatanin una lunga intervista al mensile So Foot. “Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso di altri e Zlatan ne fa parte – ha proseguito– E’ un motivatore e in sé un personaggio che può sembrare difficile da gestire, ma per chi sa sfruttarne tutte le sue qualità è unaenorme. Ilè al di ...

