Le dimissioni di Zingaretti? C’entra l’incapacità progettuale del Pd (e l’ingenuità degli elettori) (Di giovedì 11 marzo 2021) Con le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla carica di Segretario (e con la cooptazione di Conte nella ristrutturazione del M5S) il Pd ha subito un notevole calo nei sondaggi, dal già scarso 20% precedente: molti elettori sembrano spostarsi dal Pd al M5S. E’ chiaro che. dopo l’effimero successo di Matteo Renzi, il Pd ha perso credibilità e slancio e, come ha notato Paolo Ercolani in un post apparso recentemente su questo giornale, si dibatte nell’evidente incapacità di formulare una proposta politica plausibile. Per riprendere il punto di Ercolani e, possibilmente, fare un passo avanti diciamo che certamente il disastro attuale del Pd, fu Pds, fu Pci, risale almeno al crollo del modello sovietico, nel 1989. Quel crollo sanciva l’abbandono (peraltro iniziato da tempo) di una ideologia che riteneva plausibile e desiderabile il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Con ledi Nicoladalla carica di Segretario (e con la cooptazione di Conte nella ristrutturazione del M5S) il Pd ha subito un notevole calo nei sondaggi, dal già scarso 20% precedente: moltisembrano spostarsi dal Pd al M5S. E’ chiaro che. dopo l’effimero successo di Matteo Renzi, il Pd ha perso credibilità e slancio e, come ha notato Paolo Ercolani in un post apparso recentemente su questo giornale, si dibatte nell’evidente incapacità di formulare una proposta politica plausibile. Per riprendere il punto di Ercolani e, possibilmente, fare un passo avanti diciamo che certamente il disastro attuale del Pd, fu Pds, fu Pci, risale almeno al crollo del modello sovietico, nel 1989. Quel crollo sanciva l’abbandono (peraltro iniziato da tempo) di una ideologia che riteneva plausibile e desiderabile il ...

