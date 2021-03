Insultare Mattarella è Vilipendio del Capo dello Stato (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’era dei social tutti credono che possano dire tutto. Certo, ignoranti erano prima dell’avvento dei social ed ignoranti sono rimasti dopo. Invece di usare internet per accrescere la loro cultura, certi beoti italiani hanno pensato bene di minacciare e Insultare Mattarella sui social media. Per le minacce di morte sono partite le indagini della procura Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’era dei social tutti credono che possano dire tutto. Certo, ignoranti erano prima dell’avvento dei social ed ignoranti sono rimasti dopo. Invece di usare internet per accrescere la loro cultura, certi beoti italiani hanno pensato bene di minacciare esui social media. Per le minacce di morte sono partite le indagini della procura

Maurizio2LaVen2 : Sento che la digos indaga su minacce di morte x Mattarella ed altri! Il presidente si può criticare non siamo in un… - FrankoSnam : @DaliaDaliaanfo Ma mi chiedo, come di fa' a minacciare e insultare Mattarella? - leperledi1pirla : State insultando il presidente sbagliato. Lui ha atteso il suo turno. Quello da insultare è questo nella foto qui s… -