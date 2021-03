Il Principe William commenta l’intervista di Harry e Meghan Markle | ecco quando parlerà con il fratello

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo Kate Middleton, anche ilha risposto ad, smentendo categoricamente di appartenere ad una famiglia razzista. Successivamente ha anche svelato se esentirà ilminore. Ildi“Non siamo per niente una famiglia razzista”, hato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... 'Non siamo assolutamente una famiglia razzista', ha detto ilrompendo il silenzio della famiglia reale sul #OprahMeghanHarry . In suo fratello Harry, 'Non gli ho ancora parlato, ma ..."Non siamo affatto una famiglia razzista": è la secca risposta delalle accuse lanciate da Meghan e Harry nella ormai famigerata intervista tv a Oprah Winfrey. È la prima volta che un membro della casa reale replica personalmente ai duchi di Sussex: ...Ma che ora, dopo l’esplosiva intervista di Harry e Meghan, è diventata realtà, anzi una necessità, tramite le parole del principe William. Che oggi, durante una visita in una scuola di Londra est ...Torino, 11 mar. (LaPresse) - Il principe William ha respinto le accuse di razzismo lanciate dal fratello Harry e dalla moglie Meghan contro la casa reale ...