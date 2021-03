Gf Vip, Rosalinda Cannavò sentita in Procura per la morte di Teodosio Losito (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Galici Dopo le dichiarazioni nella casa del Gf Vip, Rosalinda Cannavò è stata sentita come persona informata dei fatti per la morte di Teodosio Losito Lo scorso ottobre fecero molto discutere le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, e di Massimiliano Morra nella casa del Gf Vip in merito alla casa di produzione Ares, di cui entrambi hanno fatto parte negli anni passati. Ora, ad attirare l'attenzione degli investigatori sono state alcune dichiarazioni rilasciate dall'attrice in merito a Teodosio Losito, lo sceneggiatore trovato morto nel 2019 per suicidio. I pm di Roma che indagano sulla morte dello sceneggiatore hanno sentito questa mattina ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Galici Dopo le dichiarazioni nella casa del Gf Vip,è statacome persona informata dei fatti per ladiLo scorso ottobre fecero molto discutere le dichiarazioni di, ex Adua Del Vesco, e di Massimiliano Morra nella casa del Gf Vip in merito alla casa di produzione Ares, di cui entrambi hanno fatto parte negli anni passati. Ora, ad attirare l'attenzione degli investigatori sono state alcune dichiarazioni rilasciate dall'attrice in merito a, lo sceneggiatore trovato morto nel 2019 per suicidio. I pm di Roma che indagano sulladello sceneggiatore hanno sentito questa mattina ...

Advertising

Javi3r_S_S : RT @POPcornShow_: Forse è questo il momento difficile a cui si riferiva D ieri e forse è anche il motivo principale per cui R è a Roma. Di… - clexa_griffin : RT @Viviana_Caruso: “Sta vivendo un momento difficile” #rosmello Rosalinda Cannavò sentita in Procura sul giallo della morte di Losito ht… - martig21_ : RT @Viviana_Caruso: “Sta vivendo un momento difficile” #rosmello Rosalinda Cannavò sentita in Procura sul giallo della morte di Losito ht… - doragouvea : Rosalinda Cannavò ouvida na Promotoria sobre o mistério da morte de Losito Cannavò sentita in Procura sul giallo d… - facctorygirl : RT @tempoweb: Adua Del Vesco chiamata in Procura per dire la verità sul suicidio di Losito #aduadelvesco #procura #grandefratello #gfvip #t… -