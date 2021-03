Gare sprint | una si correrà a Silverstone

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tra filming day e vigilia dei test invernali, in Bahrain la Formula 1 si ritrova oggi per discutere ancora di. Si definiranno i dettagli, i tanti sul tavolo come ricordato nei giorni ...

Advertising

fuoripistanet : Ecco cosa ne pensa il pilota britannico dell'ipotesi di introduzione delle Sprint race a partire da questa stagione. - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | Nico #Hulkenberg ha bocciato l'idea che vorrebbe introdurre nella stagione 2021 tre gare da 100 km a Monza, Inter… - FormulaPassion : #F1 | Nico #Hulkenberg ha bocciato l'idea che vorrebbe introdurre nella stagione 2021 tre gare da 100 km a Monza, I… - andrea_gardenal : Impossibile. Domenicali nei giorni scorsi aveva dichiarato che erano tutti stramegaiperultraeccitati per le schifos… - infoitsport : Gare sprint, Aston Martin cauta: tanti dettagli da esaminare -

Ultime Notizie dalla rete : Gare sprint

Autosprint.it

Tra filming day e vigilia dei test invernali, in Bahrain la Formula 1 si ritrova oggi per discutere ancora di. Si definiranno i dettagli, i tanti sul tavolo come ricordato nei giorni scorsi in casa Aston Martin . Rispetto alla formula iniziale, con la previsione di 3 Gran Premi - Canada, Italia, ...... ma la tattica di gara adottata, forse poco efficace, gli ha fatto mancare lofinale. ... Soddisfatto dei due giorni dil'allenatore Giacomo Marazzato, che ha visto venir premiato il duro ...Stefano Domenicali ha confermato la presenza del GP di Gran Bretagna tra gli eventi nei quali la Formula 1 sperimenterà il format del week end inedito, con la gara breve, da 30 minuti, al sabato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La coppa del mondo in bilico tra Bø e Lægreid - La classifica di Coppa del Mondo maschile - Buongiorno e benvenuti alla ...