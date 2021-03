Future USA positivi aspettando Wall Street (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, anche grazie ai dati del mercato del lavoro: le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA sono calate più delle attese nella settimana al 5 marzo. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,25% a 32.359 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,62% a 3.920 punti, mentre il Nasdaq è in rialzo dell’1,63% a 12.958 punti. Intanto i rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni sono in calo a 1,52% e gli investitori sono tornati a comprare i titoli tech che affollano il Nasdaq, penalizzati nelle ultime due settimane. Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, anticipando una partenza tonica per la borsa di, anche grazie ai dati del mercato del lavoro: le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA sono calate più delle attese nella settimana al 5 marzo. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,25% a 32.359 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,62% a 3.920 punti, mentre il Nasdaq è in rialzo dell’1,63% a 12.958 punti. Intanto i rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni sono in calo a 1,52% e gli investitori sono tornati a comprare i titoli tech che affollano il Nasdaq, penalizzati nelle ultime due settimane.

Advertising

infoiteconomia : Borsa: aumenta il passo a meta' seduta con future Usa positivi, Milano +0,5% - Il Sole 24 ORE - DamatoRicardo : RT @CGzibordi: da oggi puoi trovare tutti i segnali inviati tramite Twitter divisi in 6 sezioni qui - CGzibordi : da oggi puoi trovare tutti i segnali inviati tramite Twitter divisi in 6 sezioni qui - Irpa_ : ??#Aggiornamento9marzo2021 #OsservatorioStatoDigitale E. Schneider si occupa di economia globale e digital tax e F.… - ForexOnlineMeIt : Future USA positivi Nasdaq in rialzo del 2% -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Nasce nel sottomura 'un'oasi verde' a salvaguardia dell'ambiente e per la protezione delle api ... a salvaguardia del nostro benessere e di quello delle future generazioni. - ha affermato l'... Il Soroptimist è nato negli USA nel 1921. Oggi è diffuso in 132 Paesi, conta oltre 3.000 Club per un totale ...

MCEWEN MINING: 2021 Outlook and 2020 Year End and Q4 Results ... Grey Fox, Stock and Timmins projects for future development towards expanded production. Gold Bar Mine, USA (100% Interest) Gold Bar produced 28,000 GEOs in 2020 . Total cash costs and AISC were $2,...

Future USA positivi aspettando Wall Street QuiFinanza Apple blocca ancora Parler e la destra Usa pensa a un nuovo social, Vocl Mentre Apple nega a Parler di tornare nel suo App Store, il Ceo di MyPillow, vicino all'ex-presidente Donald Trump, annuncia un nuovo social network di nome Vocl ...

Ftse Mib sopra 24.000, rendimenti in rialzo all'asta di Btp Milano è la migliore in Ue con l'indice delle blue chip che ha toccato un massimo intraday a 24.186,75 punti, livello che non vedeva dal 21 febbraio scorso. L'euro è in ascesa contro il dollaro in att ...

... a salvaguardia del nostro benessere e di quello dellegenerazioni. - ha affermato l'... Il Soroptimist è nato neglinel 1921. Oggi è diffuso in 132 Paesi, conta oltre 3.000 Club per un totale ...... Grey Fox, Stock and Timmins projects fordevelopment towards expanded production. Gold Bar Mine,(100% Interest) Gold Bar produced 28,000 GEOs in 2020 . Total cash costs and AISC were $2,...Mentre Apple nega a Parler di tornare nel suo App Store, il Ceo di MyPillow, vicino all'ex-presidente Donald Trump, annuncia un nuovo social network di nome Vocl ...Milano è la migliore in Ue con l'indice delle blue chip che ha toccato un massimo intraday a 24.186,75 punti, livello che non vedeva dal 21 febbraio scorso. L'euro è in ascesa contro il dollaro in att ...