Fabrizio Corona shock, prova a tagliarsi le vene: per lui ferite lievi (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha riportato ferite lievi alle braccia l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, protagonista di un episodio di autolesionismo dopo aver saputo che dovrà tornare in carcere su ordine del Tribunale di sorveglianza. Corona sarà portato presumibilmente all’ospedale Niguarda. Nella sua abitazione, in cui era in detenzione domiciliare, sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura di supporto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha riportatoalle braccia l’ex re dei paparazzi,, protagonista di un episodio di autolesionismo dopo aver saputo che dovrà tornare in carcere su ordine del Tribunale di sorveglianza.sarà portato presumibilmente all’ospedale Niguarda. Nella sua abitazione, in cui era in detenzione domiciliare, sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura di supporto. SportFace.

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - LadyNews_ : '#FabrizioCorona deve tornare in carcere', lui si ferisce ai polsi e insulta i giudici: il video shock - pinaz_ : RT @realrosydc: Che qualcuno fermi Fabrizio Corona, ormai totalmente fuori controllo da anni, vi prego toglietegli il telefono - zazoomblog : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. E lui attacca i magistrati su Instagram - #Fabrizio #Corona #tornare… -