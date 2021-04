Fabrizio Corona deve tornare in carcere: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue (video) (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona choc, revocati i domiciliari: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue. «Mi taglio la vita». Corona ha pubblicato su Instagram un video girato nella sua casa con il volto sporco di sangue dopo essersi ferito in cui attacca il presidente del collegio della Sorveglianza Marina Corti e il sostituto pg Antonio Lamanna. E dice: “Dottoressa Corti, signor Lamanna”, questo è solo l’inizio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”. E aggiunge: “Chiedo, sennò davvero mi taglio la vita, che venga il presidente del tribunale di sorveglianza, che guardi gli atti”. “Appena glie l’ho comunicato, si è ferito ai polsi“, ha rivelato tragicamente l’avvocato. Ma che qualcosa non andasse lo si era ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 11 marzo 2021)choc, revocati i domiciliari: lui sie sidi. «Mi taglio la vita».ha pubblicato su Instagram ungirato nella sua casa con il volto sporco didopo essersi ferito in cui attacca il presidente del collegio della Sorveglianza Marina Corti e il sostituto pg Antonio Lamanna. E dice: “Dottoressa Corti, signor Lamanna”, questo è solo l’inizio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”. E aggiunge: “Chiedo, sennò davvero mi taglio la vita, che venga il presidente del tribunale di sorveglianza, che guardi gli atti”. “Appena glie l’ho comunicato, si è ferito ai“, ha rivelato tragicamente l’avvocato. Ma che qualcosa non andasse lo si era ...

