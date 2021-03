Enzo Miccio, chi è il fidanzato Laurent: quello che si sa sulla loro relazione (Di giovedì 11 marzo 2021) Il famoso wedding planner Enzo Miccio da tre anni è fidanzato con un francese di nome Laurent Miralles. Ecco il suo profilo completo. Laurent Miralles è ufficialmente il compagno di Enzo Miccio. Origini francesi, aria colta e raffinata, Laurent si è presentato al pubblico italiano con un romantico gesto per il famoso wedding planner attraverso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Il famoso wedding plannerda tre anni ècon un francese di nomeMiralles. Ecco il suo profilo completo.Miralles è ufficialmente il compagno di. Origini francesi, aria colta e raffinata,si è presentato al pubblico italiano con un romantico gesto per il famoso wedding planner attraverso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Ven… - Enzo_Miccio : questo giovanotto sempre cosi elegante mi sembra abbia della stoffa e poi indossa un papillon vero, di quelli che s… - Enzo_Miccio : Sei stata splendida Lauretta mia! Grazie ?per le emozioni @LauraPausini? #sanremo2021 ?@SanremoRai? - muffvns : RT @clownbustercfb: meglio vivere un'ora come Enzo Miccio che in eterno come il resto del mondo?? - deasfortuna : @ CHIUNQUE STIA TIRANDO FUORI I VIDEO DI PECHINO CON ENZO MICCIO VI PREGO DI CONTINUARE -